اتحاد الكرة يشكر السيسي والجيش المصري بعد التأهل للمونديال

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كتب- كريم قماح

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لبطولة كأس العالم والتي ستقام في روسيا عام 2018، بعد أن نجح الفراعنة في خطف بطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين لهدف، في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وقدم الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم (روسيا 2018) وتحقيق الحلم الجميل الذي ظل يداعب عشرات الملايين على مدار 28 عامًا.

كما تضمن البيان الشكر والتهنئة لكل فرد من أبناء هذا الشعب العظيم على وقفته التاريخية خلف منتخب بلاده حتى تكللت جهود هذا المنتخب البطل بكل لاعبيه ومدربيه وإدارييه بهذا النجاح التاريخي الباهر، وهو أمر ليس بغريب على هذا الشعب، ويعكس أصالته وحضارته، ويبرهن من جديد على أن هذا الشعب كان وسيظل تسري في عروقه روح الوطنية والوفاء والإخلاص لبلاده ومنتخبها الوطني، مستلهما في ذلك روح أكتوبر المجيدة التي يصادف إحتفالنا بذكراها الـ 44 هذه الأيام.

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وقال مجلس إدارة الجبلاية في البيان:"بهذه المناسبة التاريخية فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يفوته أن يتقدم بكل تقدير وامتنان إلى كافة أجهزة الدولة بخالص الشكر على إحاطتها منتخب البلاد بكل الرعاية والإهتمام وفي مقدمتها جيش مصر العظيم وشرطتها المخلصة والحكومة المصرية بكامل هيئاتها وفي القلب منها وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الشركة الراعية ورعاة اتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني".

وواصل البيان:" الاتحاد المصري لكرة القدم وجماهير الكرة المصرية تعي تمامًا أن هذه المواقف التاريخية من جميع الهيئات المعنية ما كان لها أن تتجانس وتتفاعل في بوتقة الوطنية إلا في ظل قيادة مخلصة لبلدنا العظيم ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأختتم:" إن الاتحاد المصري وهو يتقدم بخالص التهاني وشكره العميق، فإنه يكرر العهد لشعب مصر العظيم وقياداته الوطنية على أن يكون هذا الإنجاز الكروي التاريخي فاتحة خير للكرة المصرية، بقدر ما كان تتويجًا لجهد وإخلاص كل من شارك في تحقيقه.

عاشت مصر عظيمة شامخة دائما وأبدا بإخلاص ووطنية شعبها وجهد وتفاني قياداتها.