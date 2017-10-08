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الزمالك يهنئ القيادة السياسية والشعب بعد التأهل لمونديال روسيا

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الزمالك يهنئ القيادة السياسية والشعب بعد التأهل لمونديال روسيا الزمالك يهنئ القيادة السياسية والشعب بعد التأهل لمونديال روسيا

التحرير

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هنأ مجلس إدارة برئاسة ، الوطني على التأهل لمونديال 2018 بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك عبر الموقع الرسمي بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب في لقاء اليوم والإصرار الذي سيطر على اللاعبين خلال المباراة.

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كما وجه مجلس الزمالك التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية ومسؤلي اتحاد الكرة على تحقيق الإنجاز الذي غاب عن المصريين 28 عامًا.

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التحرير

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