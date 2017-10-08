رقم قياسي «تاريخي» ينتظر الحضري في المونديال

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تأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

سجل النجم محمد صلاح هدف التأهل فى الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة انفرد منتخبنا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

وأصبح عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الوطني، على بعد تحقيق رقم قياسي تاريخي حيث سيكون أكبر لاعب سيشارك في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم.

ويرصد التحرير أكبر لاعبي العالم سنا شاركو في كأس العالم على مدار تاريخه:

1- الكولومبي فاريد موندراجون:

ويمتلك الحارس الكولومبي فاريد موندراجون رقما قياسيا مسجلا باسمه حتى الآن كأكبر لاعب يشارك في البطولة حيث خاض مباراة فريقه أمام اليابان في مونديال 2014 وهو بسن 43 عامًا.

وبمشاركة الحضري في المونديال القادم، سيصبح الحارس المخضرم وقتها 45 عامًا و4 أشهر ليصبح الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة.

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2- التونسي على بومنجل:

الحارس التونسى على بومنجل شارك مع منتخب بلاده فى كأس العالم 2006 بألمانيا، حيث شارك عن عمر يناهز الأربعين عاماً فى المونديال الثالث له مع "نسور قرطاج".

3- روجيه ميلا:

الأسطورة التاريخيه في قارة إفريقيا روجيه ميلا مهاجم منتخب الكاميرون شارك مع منتخب بلاده بكأس العالم 1994 وعمره 42 عامًا، واستطاع إحراز هدف فى لقاء روسيا ليصبح أكبر لاعب يسجل فى المونديال.

4- دينو زوف:

ردينو زوف حارس منتخب إيطاليا شارك حتى 41 عاما ويعتبر أكبر لاعب فى تاريخ المونديال يتوج باللقب، حيث فاز مع إيطاليا بلقب المونديال 1982.