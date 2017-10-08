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مد اجتماع مجلس إدارة الأهلي للإثنين

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مد اجتماع مجلس إدارة الأهلي للإثنين مد اجتماع مجلس إدارة الأهلي للإثنين

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محمود طاهر، قرر مد جلسته التي انعقدت اليوم الأحد، إلى السادسة مساء غدًا.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعه في الواحد ظهر اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، إلا أن ازدحام جدول الأعمال جعل المجلس يقرر مد الجلسة حتى غدا الإثنين.

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ويناقش المجلس خلال اجتماعه العديد من الملفات المهمة بالنادي، ويأتي على رأسها بعض الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي ومتابعة آخر تطورات الأزمة بين المجلس الحالي واللجنة الأوليمبية. 

 

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التحرير

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