أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​عروض جوية بميدان التحرير احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​عروض جوية بميدان التحرير احتفالًا بتأهل لكأس العالم

10:09 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​عروض جوية بميدان التحرير احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم

ارشيفية

كتب- محمود أحمد:

احتفلت طائرات القوات المسلحة المصرية مع المصريين بميدان التحرير بتأهل إلى الصعود لنهائيات .

وأفاد مراسل مصراوي، أن القوات المسلحة قدمت عروضًا جوية احتفالا بالصعود، وسط تزايد أعداد المحتفلين داخل ميدان التحرير، وألقت الأعلام على المحتفلين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يحيى راشد لمصراوي: تأهل المنتخب لكأس العالم بداية خير على قطاع​​ السياحة

    أخبار

  • ​ولي عهد يهنيء بتأهل مصر إلى كأس العالم

    أخبار

  • بعد تأهل المنتخب لمونديال .. وزير الري: الشعب المصري يستحق أن

    أخبار

  • السيسي يقرر صرف 1.5 مليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب عقب التأهل لكأس العالم

    أخبار

إعلان

9816fa0596.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي