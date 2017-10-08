​عروض جوية بميدان التحرير احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم

كتب- محمود أحمد:

احتفلت طائرات القوات المسلحة المصرية مع المصريين بميدان التحرير بتأهل المنتخب إلى الصعود لنهائيات كأس العالم.

وأفاد مراسل مصراوي، أن القوات المسلحة قدمت عروضًا جوية احتفالا بالصعود، وسط تزايد أعداد المحتفلين داخل ميدان التحرير، وألقت الأعلام على المحتفلين.