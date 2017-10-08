يحيى راشد لمصراوي: تأهل المنتخب لكأس العالم بداية خير على قطاع السياحة
يحيى راشد لمصراوي: تأهل المنتخب لكأس العالم بداية خير على قطاع السياحة
10:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017
وزير السياحة يحي راشد
كتب- مصطفى المنشاوي:
قال وزير السياحة يحي راشد، إن "تأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا بداية خير وبركة لقطاع السياحة ومصر كلها".
وأضاف وزير السياحة في تصريح لـ"مصراوي"، إنه سوف يتم وضع استعدادات خطة للترويج للسياحة المصرية بهذه المناسبة.
ولفت إلى أن صعود مصر لكأس العالم في روسيا يعطي قيمة إضافية للانجازات التي تحققها مصر خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.
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