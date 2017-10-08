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​ولي عهد السعودية يهنيء السيسي بتأهل مصر إلى كأس العالم

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مصراوي Masrawy

​ولي عهد يهنيء بتأهل إلى

10:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​ولي عهد السعودية يهنيء السيسي بتأهل مصر إلى كأس العالم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

القاهرة - مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم خالص تهانيه بمناسبة تأهل الوطني المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في منتصف العام المقبل.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، متوجهاً بالتهنئة كذلك للشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق لنهائيات كأس العالم.

وأعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية السعودية ولكافة الدول العربية الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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