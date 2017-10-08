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بعد تأهل المنتخب لمونديال روسيا.. وزير الري: الشعب المصري يستحق أن يفرح

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مصراوي Masrawy

بعد تأهل لمونديال .. وزير الري: الشعب المصري يستحق أن يفرح

10:01 م الأحد 08 أكتوبر 2017

بعد تأهل المنتخب لمونديال روسيا.. وزير الري: الشعب المصري يستحق أن يفرح

وزير الري

كتب- عمر علي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن الشعب المصري العظيم يستحق أن يفرح، ويفخر بإلانجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "المنتخب أهدى هذا الفوز للرئيس عبد الفتاح وللشعب المصري العظيم، متمنيا التوفيق والخير للإمة العربية.

تصاعدت الهتافات في الملعب الأوليمبي في المعادي، عقب فوز المنتخب المصري الوطني على منتخب الكونغو، وتأهله لكأس العالم.

وشارك في الاحتفالات كلا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والفنان عمر يسري بأغنية جديدة أعدها خصيصا لمنتخب ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجاليات العربية بالرقص مع المصريين مرديين "تحيا مصر".

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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