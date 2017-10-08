وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل
وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل
10:09 م الأحد 08 أكتوبر 2017
فرحة جماهير دمياط
دمياط - محمد إبراهيم:
احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط بميدان الساعة، عقب فوز منتخب مصر على الكونغو وتأهله لمنافسات كأس العالم، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الجميع.
وانطلقت "زفة" للسيارات امتدت من مبنى الديوان العام وحتى المستشفى التخصصي، في حضور عدد من القيادات الأمنية ورؤساء الأحزاب، وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.
ورفع المئات من الشباب أعلام مصر وصور اللاعب محمد صلاح وحارس مرمى مصر عصام الحضري.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الغربية لمصراوي: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسته ببسيون
-
أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"
-
وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود
-
والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب
إعلان
إعلان