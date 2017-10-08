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وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل

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مصراوي Masrawy

وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل

10:09 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل

فرحة جماهير دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط بميدان الساعة، عقب فوز منتخب على الكونغو وتأهله لمنافسات ، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الجميع.

وانطلقت "زفة" للسيارات امتدت من مبنى الديوان العام وحتى المستشفى التخصصي، في حضور عدد من القيادات الأمنية ورؤساء الأحزاب، وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.

ورفع المئات من الشباب أعلام مصر وصور اللاعب محمد صلاح وحارس مرمى مصر عصام الحضري.

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