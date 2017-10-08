وتحقق الحلم.. زفة للسيارات بميدان الساعة في دمياط احتفالاً بالتأهل

دمياط - محمد إبراهيم:

احتشد الآلاف من أهالي محافظة دمياط بميدان الساعة، عقب فوز منتخب مصر على الكونغو وتأهله لمنافسات كأس العالم، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الجميع.

وانطلقت "زفة" للسيارات امتدت من مبنى الديوان العام وحتى المستشفى التخصصي، في حضور عدد من القيادات الأمنية ورؤساء الأحزاب، وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.

ورفع المئات من الشباب أعلام مصر وصور اللاعب محمد صلاح وحارس مرمى مصر عصام الحضري.