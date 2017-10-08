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محافظ الغربية لمصراوي: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسته ببسيون

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية لمصراوي: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسته ببسيون

10:05 م الأحد 08 أكتوبر 2017

محافظ الغربية لمصراوي: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسته ببسيون

محمد صلاح

الغربية - مروة شاهين: 

أعلن محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، إطلاق اسم نجم المصري محمد صلاح على مدرسته التي تخرج فيها بمدينة بسيون.

وأضاف المحافظ، معلقًا على أداء صلاح في مباراة اليوم التي أهلت المنتخب الوطني لكأس العالم: "هذا أقل ما يقدم لمحمد صلاح هداف المنتخب وسبب فرحة المصريين بعد 27 عامًا من الغياب عن ".

وأضاف صقر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فرحة المصرين بالفوز اليوم على منتخب الكونغو لا توصف، مضيفًا: "هنزل احتفل مع الناس قدام ديوان المحافظة للصبح".​

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