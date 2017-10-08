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أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"

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مصراوي Masrawy

أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"

09:57 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

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وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

الغربية - مروة شاهين :

قال والد لاعب المصري محمد صلاح، إنه كان متأكدًا من فوز المنتخب المصري وتأهله إلى كاس العالم في 2018، بعد غياب دام أكثر من 28 عاما، مشيرا إلى أنه شاهد المباراة مع مجموعة من أصدقائه للبعد عن وسائل الإعلام.

وأضاف والد نجم المنتخب، في تصريحات لـ"مصراوي" أنه كان واثقًا في نجله لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لافتًا إلى أن قلبه كاد يتوقف مع ضربة الجزاء.

وقدّم الحاج صلاح، الشكر لكل لاعبي المنتخب، مطالبًا نجله بالتركيز أكثر في مشواره الاحترافي ومع الفريق القومي لتشريف بلده.

من جانبهم، عبر أهالي القرية عن سعادتهم بتأهل المنتخب والصعود إلى ، مشيرين إلى شعورهم بالفخر بابن قريتهم اللاعب محمد صلاح.

وأعرب محمد إبراهيم، ابن عم اللاعب، عن سعادته بالمنتخب ووثوقه من تحقيق الفوز في الشوط الثاني، بالرغم من الفرص المهدرة في الشوط الأول.

فيما قال عبد الرحمن عبد الغفار، أحد أهالي القرية، إنهم جميعًا كانوا متفائلين بصعود المنتخب إلى نهائيات كأس العالم.

وأشار أحمد عبد الغفار، أحد الأهالي، إلى أن القرية لن تهدأ حتى الصباح احتفالاً باللاعب والتأهل إلى نهائيات كاس العالم.

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مصراوي Masrawy

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