ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم

(مصراوى):

أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.