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ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي يهنئ بتأهل الوطني إلى

09:56 م الأحد 08 أكتوبر 2017

ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم

ولي العهد السعودي

(مصراوى):

أفادت قناة "العربية" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهل منتخب إلى كأس العالم في 2018.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.

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مصراوي Masrawy

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