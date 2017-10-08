أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة احتفالًا بفوز المنتخب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة احتفالًا بفوز

09:59 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة احتفالًا بفوز المنتخب

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية عالية بسبب خروج آلاف المواطنين للشوارع للاحتفال بفوز المنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم.

قال مصدر أمني بالإدارة المركزية العامة للمرور، إن الإدارة قامت بالتعامل مع الكثافات المرورية من خلال الخطة التنسيقية التي وضعتها لمباراة والكونغو، اليوم الأحد، وذلك بعد غلق العديد من الطرق والميادين بسبب احتفالات المواطنين.

ومن جانبه أكد مصدر أمني، بأن رجال الأمن ينتشرون بكافة الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الحيوية والهامة بالإضافة إلى تواجد رجال المرور لتسير حركة المرور والتكدسات المرورية المرتفعة التي تسبب فيها الاحتفال بفوز المنتخب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء الاحتفال بفوز المنتخب بوسط

    أخبار

  • قبل المباراة بساعات.. ننشر التحويلات المرورية المؤدية إلى استاد برج

    أخبار

  • ننشر خطة المرور لمباراة مصر والكونغو.. ومصدر: نسقنا مع جميع الجهات

    أخبار

  • الداخلية تُعلن خطة تأمين مباراة مصر والكونغو.. ومصدر: "نعمل لتحقيق

    أخبار

إعلان

39d9fd8f76.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب