كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة احتفالًا بفوز المنتخب

كتب - محمد الصاوي:

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية عالية بسبب خروج آلاف المواطنين للشوارع للاحتفال بفوز المنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم.

قال مصدر أمني بالإدارة المركزية العامة للمرور، إن الإدارة قامت بالتعامل مع الكثافات المرورية من خلال الخطة التنسيقية التي وضعتها لمباراة مصر والكونغو، اليوم الأحد، وذلك بعد غلق العديد من الطرق والميادين بسبب احتفالات المواطنين.

ومن جانبه أكد مصدر أمني، بأن رجال الأمن ينتشرون بكافة الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الحيوية والهامة بالإضافة إلى تواجد رجال المرور لتسير حركة المرور والتكدسات المرورية المرتفعة التي تسبب فيها الاحتفال بفوز المنتخب.