أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء الاحتفال بفوز المنتخب بوسط البلد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء الاحتفال بفوز بوسط البلد

09:42 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    a61e2c9cc1.jpg

  • عرض 6 صورة

    58bee6f803.jpg

  • عرض 6 صورة

    fcf7f767e0.jpg

  • عرض 6 صورة

    2ad0df677c.jpg

  • عرض 6 صورة

    310ff1948a.jpg

  • عرض 6 صورة

    6c42305648.jpg

إعادة الألبوم

الجنايات تقضي بإحالة 13 متهمًا ‏ في قضية

الألبوم التالى

الجنايات تقضي بإحالة 13 متهمًا ‏ في قضية "أجناد " للمفتي

كتب - فتحي سليمان:

أصيبت فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع عقب انتهاء مباراة مصر والكونغو والتي انتهت بفوز المنتخب المصري ٢ -١ وصعوده لكأس العالم.

وخرجت فتاة مسرعة من أحد كافيهات وسط البلد بشارع رمسيس فصدمتها سيارة تقودها فتاة أخرى ما أدى لإصابة الأولى بإصابات سطحية وتم نقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج.

وحررت الخدمات الأمنية المتواجدة لمتابعة الحالة المرورية؛ أمام دار القضاء العالي مذكرة بالحادث، وتم سحب السيارة إلى أحد جانبي الطريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صديق عريس حوّل موكب زفافه لمأساة بسبب تلاعبه بسيارته اثناء القيادة

    أخبار

  • بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطة سكة حديد رمسيس ومترو الانفاق

    أخبار

  • قبل المباراة بساعات.. ننشر التحويلات المرورية المؤدية إلى استاد برج

    أخبار

  • ننشر خطة المرور لمباراة مصر والكونغو.. ومصدر: نسقنا مع جميع الجهات

    أخبار

إعلان

2be695db1d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب