بالصور.. إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء الاحتفال بفوز المنتخب بوسط البلد

الجنايات تقضي بإحالة 13 متهمًا ‏ في قضية "أجناد مصر " للمفتي

كتب - فتحي سليمان:

أصيبت فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع عقب انتهاء مباراة مصر والكونغو والتي انتهت بفوز المنتخب المصري ٢ -١ وصعوده لكأس العالم.

وخرجت فتاة مسرعة من أحد كافيهات وسط البلد بشارع رمسيس فصدمتها سيارة تقودها فتاة أخرى ما أدى لإصابة الأولى بإصابات سطحية وتم نقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج.

وحررت الخدمات الأمنية المتواجدة لمتابعة الحالة المرورية؛ أمام دار القضاء العالي مذكرة بالحادث، وتم سحب السيارة إلى أحد جانبي الطريق.