وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود
وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود
09:51 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"
القليوبية - أسامة علاء الدين:
سادت حاله من الفرحة العارمة على جماهير بناء القليوبية، احتفالاً بفوز المنتخب المصري على الكونغو، وتأهله لتصفيات كاس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا.
وسادت الفرحة جميع شوارع وميادين محافظة القليوبية، التي أغلقت بسبب احتفالات المواطنين والجماهير، وسط الأغاني الوطنية مرددين: "تحيا مصر" لتملأ جوانب الشوارع.
من جانبه، وجّه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، التهنئة للمنتخب المصري وقال: إن الإصرار والروح القتالية العالية التي يتميز بها الشعب المصري في الأوقات العصيبة تحقق المعجزات، مشيدًا بمستوى لاعبي الفريق الذين ضربوا أروع الامثلة في حب الوطن والتفاني في عملهم لإسعاد الجماهير العريضة، وتمنى التوفيق للفريق في مشواره بكأس العالم.
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