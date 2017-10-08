أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب

09:50 م الأحد 08 أكتوبر 2017

والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب

أم الحضري

دمياط - محمد إبراهيم:

عبرت الحاجة فتحية، والدة النجم عصام الحضري حارس الوطني، عن فرحتها العارمة بتأهل المنتخب الأول لكرة القدم لكأس العالم المقرر في في 2018، وقالت: "اليوم أجمل أيام حياتي لأني شاهدت حلم ابني يتحقق بوصوله إلى بعد سنين تعب".

وأضافت والدة الحارس الدولي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عقب فوز المنتخب على نظيره الكونغولي اليوم الأحد: "قلت أتفرج مع الناس في دمياط الجديدة وشفتهم وهما فرحانين وبيدعوا لابني، الحمد لله وكل المنتخب ولادي وبشكرهم على التعب والجهد اللي قدموه".

وعن آخر مكالمة لها مع النجم عصام الحضري، قالت والدته: "بيكلمني كل يوم وطلب إني أدعي للمنتخب ومن سنين ونفسه يشارك في كأس العالم وبعد تعب وصبر وجهد ربنا حقق له أمنيته وكمان حقق للمصريين كلهم، وأنا بكيت لما كسب لأني شفت كرم ربنا والحمد لله إن الناس كلها فرحانة".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

    أخبار

  • بالصور.. أهالي قرية نجم المنتخب: هس هس محمد صلاح وبس

    أخبار

  • وتحقق الحلم - بالصور.. المنايفة يحتفلون بالتأهل لكأس العالم في مسيرات

    أخبار

  • عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

    أخبار

إعلان

5f14316c45.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا