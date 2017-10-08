والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب

دمياط - محمد إبراهيم:

عبرت الحاجة فتحية، والدة النجم عصام الحضري حارس المنتخب الوطني، عن فرحتها العارمة بتأهل المنتخب الأول لكرة القدم لكأس العالم المقرر في روسيا في 2018، وقالت: "اليوم أجمل أيام حياتي لأني شاهدت حلم ابني يتحقق بوصوله إلى كأس العالم بعد سنين تعب".

وأضافت والدة الحارس الدولي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عقب فوز المنتخب على نظيره الكونغولي اليوم الأحد: "قلت أتفرج مع الناس في دمياط الجديدة وشفتهم وهما فرحانين وبيدعوا لابني، الحمد لله وكل المنتخب ولادي وبشكرهم على التعب والجهد اللي قدموه".

وعن آخر مكالمة لها مع النجم عصام الحضري، قالت والدته: "بيكلمني كل يوم وطلب إني أدعي للمنتخب ومن سنين ونفسه يشارك في كأس العالم وبعد تعب وصبر وجهد ربنا حقق له أمنيته وكمان حقق للمصريين كلهم، وأنا بكيت لما كسب لأني شفت كرم ربنا والحمد لله إن الناس كلها فرحانة".​