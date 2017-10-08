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بالصور.. أهالي قرية نجم المنتخب: هس هس محمد صلاح وبس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي قرية نجم : هس هس محمد صلاح وبس

09:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل:

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أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"

الغربية - مروة شاهين:

"هس هس هس.. محمد صلاح وبس"؛ هكذا احتفل أهالي قرية نجريج في محافظة الغربية مسقط رأس نجم المنتخب المصري محمد صلاح، عقب إحرازه هدف الفوز على المنتخب الكونغولي، والتأهل لنهائيات في .

وخرج شباب القرية في الشوارع بالشماريخ والألعاب النارية للتعبير عن فرحتهم بفوز المنتخب وأداء ابن قريتهم البطولي، وأعرب الجميع عن فخرهم بالنجم المصري.

وأجمع أهالي القرية على مطالبة صلاح بزيارة قريته في أقرب وقت ممكن للاحتفال معهم وتكريمه على طريقتهم.

فيما أكد ماهر الشيتي عمدة القرية على احتفالية ضخمة يحضرها كبار قادة المحافظة وكبار العائلات لتكريم اللاعب الدولي. ​

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