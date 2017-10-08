وتحقق الحلم - بالصور.. المنايفة يحتفلون بالتأهل لكأس العالم في مسيرات احتفالية
وتحقق الحلم - بالصور.. المنايفة يحتفلون بالتأهل لكأس العالم في مسيرات احتفالية
09:41 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود
المنوفية - مروة فاضل:
سادت حالة من الفرحة بين أهالي محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، عقب فوز منتخب مصر على منتخب الكونغو وتأهله لنهايات كأس العالم روسيا 2018.
وردد المواطنون، الأغاني الوطنية احتفالاً بالنصر وسط إطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام مصر.
وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بصعود منتخب مصر لكأس العالم روسيا ٢٠١٨ في مسيرات احتفالية.
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