أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وتحقق الحلم - بالصور.. المنايفة يحتفلون بالتأهل لكأس العالم في مسيرات احتفالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وتحقق الحلم - بالصور.. المنايفة يحتفلون بالتأهل لكأس العالم في مسيرات احتفالية

09:41 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 11 صورة

    475507a7b3.jpg

  • عرض 11 صورة

    7722eb05b1.jpg

  • عرض 11 صورة

    aabc0d8ddc.jpg

  • عرض 11 صورة

    b6ac4fe28f.jpg

  • عرض 11 صورة

    9685377266.jpg

  • عرض 11 صورة

    02e36e506b.jpg

  • عرض 11 صورة

    73d3fe6f8f.jpg

  • عرض 11 صورة

    f441aef805.jpg

  • عرض 11 صورة

    7fce622edb.jpg

  • عرض 11 صورة

    ce7431f99f.jpg

  • عرض 11 صورة

    16dbc33ccb.jpg

إعادة الألبوم

وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

الألبوم التالى

وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

المنوفية - مروة فاضل:

سادت حالة من الفرحة بين أهالي محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، عقب فوز منتخب على منتخب الكونغو وتأهله لنهايات 2018.

وردد المواطنون، الأغاني الوطنية احتفالاً بالنصر وسط إطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام مصر.

وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بصعود منتخب مصر لكأس العالم روسيا ٢٠١٨ في مسيرات احتفالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التأهل: "قلبي وقف مع ضربة الجزاء"

    أخبار

  • وتحقق الحلم - بالصور .. فرحة عارمة لجماهير القليوبية احتفالاً بالصعود

    أخبار

  • والدة الحضري لمصراوي: ربنا حقق حلم ابني بعد سنين تعب

    أخبار

  • بالصور.. أهالي قرية نجم : هس هس محمد صلاح وبس

    أخبار

إعلان

f667cef9be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب