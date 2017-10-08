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السيسي يقرر صرف 1.5 مليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب عقب التأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

يقرر صرف 1.5 مليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب عقب التأهل لكأس العالم

09:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017

السيسي يقرر صرف 1.5 مليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب عقب التأهل لكأس العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرف مكافأة مليون ونصف المليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب، عقب التأهل لمونديال بروسيا 2018 حسبما أفادت قناة أون سبورت.

وتأهل المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في ، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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مصراوي Masrawy

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