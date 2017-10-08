​مجلس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني بتأهله لكأس العالم بروسيا

كتب- محمد غايات:

هنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والمنتخب الوطني لكرة القدم، بالنجاح في حسم بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا عام 2018 ، بعد الفوز الثمين الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره الكونغولي في المباراة التي أجريت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالأداء البطولي الجاد الذي تحلي به لاعبو المنتخب الوطني، حيث تمكنوا خلال 90 دقيقة من الإصرار والمثابرة من تحقيق حلم المصريين الذي تأجل لـ 28 عاماً، بتمثيل مصر من جديد في هذه المنافسة الدولية الهامة، ورفع اسمها عالياً، وعلمها خافقاً، مجسداً بذلك إرادة الشعب المصري في التحدي ورفض المستحيل.

كما ثمن رئيس الوزراء دور الجماهير المصرية في مساندة فريقها الوطني بحماس والتزام يعكس رقي هذا الوطن وتحضر أبناءه.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر اقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.