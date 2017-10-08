الحديدي تحتفل بتأهل الفراعنة لكأس العالم: «ماحبوش يروحونا مكسورين الخاطر» (فيديو)

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احتفلت الإعلامية لميس الحديدي، بتأهل منتخب مصر رسميًا لمونديال كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، وذلك بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب.

وظهرت الحديدي مرتدية «تيشيرت» المنتخب المصري، حاملة لعلم مصر، مرددة: «الله أكبر، الله أكبر، ألف مبروك لمصر.. إحنا كلنا منهارين، أخيرًا هنشوف مصر في كأس العالم، وبعد 90 دقيقة فرحنا وزعلنا فيهم الفريق ومحمد صلاح ماحبوش يروحونا مكسورين الخاطر»، وظهر خلال الفقرة عدد من فريقي الإعداد والتصوير داخل استديو القناة مهللين حاملين آلات موسيقية.