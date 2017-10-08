السيسي يصرف 1.5 مليون جنيه مكافأة لكل لاعب في المنتخب

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وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لكل لاعب من لاعبى المنتخب بعد تأهلهم إلى كاس العالم عقب الفوز على منتخب الكونغو اليوم،وقدم التهنئة للمنتخب الوطنى ولجموع الشعب المصرى على صعود مصر إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصرى على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

وأعرب الرئيس فى هذه المناسبة عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، فى الوصول لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب المصري العظيم.

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كما توجه الرئيس السيسي بتحية تقدير للجماهير المصرية التى قدمت نموذجاً رائعاً فى مساندة منتخبها، ووقوفها بجانبه وتشجيعه بصورة مثالية، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز، وبما يعكس حضارة الشعب المصري وتاريخه العريق.

ويؤكد الرئيس أن لاعبى المنتخب الوطني وأعضاء جهازه الفني قدموا مثلاً متميزاً لقدرة أبناء هذا الشعب وشبابه في تحقيق الإنجازات بالصبر والمثابرة، وننتظر منهم المزيد من النجاحات والإنجازات لرفع اسم مصر عالياً،ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب باكر.