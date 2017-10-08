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مواطنو مطروح يطلقون الألعاب النارية بعد «الصعود للمونديال» (صور)

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كتب - محمد العمدة

شهدت مدينة مرسى مطروح احتفالات عارمة بالشوارع لتأهل  الوطني لكرة القدم إلى .

رصدت عدسة "التحرير" حالة الفرحة العارمة التي غمرت شوارع مدينة مرسى مطروح والمقاهي والنوادي العامة عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد، وحجز مقعد في بطولة كأس العالم.

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وجاب الأهالى ومشجعو المنتخب الوطني الشوارع في جو احتفالي يملؤه البهجة والسرور رافعين الأعلام والألعاب النارية.

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