البرلمان يهنئ المنتخب بالصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا

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هنأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الشعب المصري، بعبور المنتخب إلى مونديال كأس العالم لعام 2018، في ذكرى احتفالاتنا بانتصارات حرب أكتوبر الخالدة.

وقال المجلس، في بيان رسمي مساء اليوم، «حقق منتخبنا القومى نصرًا غاب عنا طويلًا، بفضل جهود أبنائه الذين آلوا على أنفسهم أن يحولوا الحلم إلى حقيقة، فبذلوا ما بخلوا ليحققوا لشعب مصر وقيادته سعادة انتظروها، وليرفعوا أعلام مصر في هذا الملتقى الدولى العالمى».

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وتمكن المنتخب المصري من الفوز علي منتخب الكونغو اليوم 2/1 في تصفيات كأس العالم، ليتصدر مجموعته ويصعد رسميًا لكأس العام 2018 المقرر إقامته بروسيا.