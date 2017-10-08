أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البرلمان يهنئ المنتخب بالصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا

Google+ Print
البرلمان يهنئ المنتخب بالصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا البرلمان يهنئ المنتخب بالصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الشعب المصري، بعبور إلى مونديال لعام 2018، في ذكرى احتفالاتنا بانتصارات حرب أكتوبر الخالدة.

وقال المجلس، في بيان رسمي مساء اليوم، «حقق منتخبنا القومى نصرًا غاب عنا طويلًا، بفضل جهود أبنائه الذين آلوا على أنفسهم أن يحولوا الحلم إلى حقيقة، فبذلوا ما بخلوا ليحققوا لشعب وقيادته سعادة انتظروها، وليرفعوا أعلام مصر في هذا الملتقى الدولى العالمى». 

شاهد أيضا

وتمكن المنتخب المصري من الفوز علي منتخب الكونغو اليوم 2/1 في تصفيات كأس العالم، ليتصدر مجموعته ويصعد رسميًا لكأس العام 2018 المقرر إقامته بروسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب