محافظ بورسعيد يهنئ المنتخب الوطني عقب التأهل لـ«المونديال»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الشعب المصري والجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم واللاعبين والمنظومة الرياضية بالكامل بعد الصعود إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأشاد محافظ بورسعيد في بيان له اليوم الأحد بالروح الرياضية والإرادة القوية للاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز وإسعاد أكثر من 90 مليون مواطن، مؤكدًا أنه بهذا التأهل المستحق فقد استعادت مصر ريادتها الرياضية على المستوى الدولي.

شاهد أيضا

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى منظومة ومسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر الفترة الحالية في شتى المجالات.