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مقاهي الإسكندرية كاملة العدد لتشجيع «المنتخب الوطني» (صور)

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رفع أبناء الإسكندرية شعار «التشجيع الجماعى» بالشوارع، إذ امتلأت المقاهى بالمواطنين لمؤازرة  الوطنى أمام نظيره الكونغولي في المباراة المقامة حاليًا بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

واستهل المشجعون المباراة بالدعاء للمنتخب الوطني بالفوز من أجل التأهل إلى نهائيات بروسيا ٢٠١٨، ورددوا عبارات "يارب النصر لمصر".

وحرص المشجعون على ارتداء فانلة المنتخب، وحرصت المقاهى على تعليق الأعلام المصرية، وكذلك الشاشات الكبرى أمام روادها.

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