أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

09:33 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    b7b95744a2.jpg

  • عرض 4 صورة

    da27ebe5b5.jpg

  • عرض 4 صورة

    4e3bcfc55b.jpg

  • عرض 4 صورة

    4b7aab79b9.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

الألبوم التالى

بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

المنيا ـ ريمون الراوي:

توقفت الحركة المرورية تمامًا في ميدان "بالاس" وسط مدينة المنيا، بسبب احتشاد آلاف المواطنين للاحتفال بفوز المصري على نظيره الكونغولي وتأهله لكأس العالم.

وشكل الشباب مسيرة وطنية في حب حملت أعلام مصر، ومنعت السيارات من المرور إلا من أسفل العلم، ولم تستثن حتى سيارات الشرطة.

وفي السياق، كثفت سيارات الكشف عن المفرقعات من تواجدها بأماكن الاحتفالات، كما انطلقت الزغاريد وتعالت الشماريخ في جميع شوارع المدن، ورفع الشباب والفتيات الأعلام وطافوا بها شوارع المدينة.

وشهدت جامعة المنيا أفراحًا عارمة، حيث أكتظ الحرم بالطالبات اللاتي أخذن يرددن هتاف "تحيا مصر"، وسجد الطلاب شكرًا لله على الفوز المستحق.

وحرص الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، على مشاهدة المبارة رفقة الطلاب أمام شاشة عملاقة وضعت داخل الحرم الجامي، كما شارك الجميع فرحتهم بالانتصار.

وفي قرى المحافظة، أطلق العديد من الأهالي الأعيره النارية في الهواء ابتهاجًا بالفوز، ووزع الشباب الحلوى والمشروبات على الأطفال بالشوارع، فيما طافت مسيرات بالدراجات البخارية والتوك توك والتروسيكلات شوارع القرى.

وشهد كورنيس مدينة المنيا احتفالات عارمة، وانطلقت الأغاني الوطنية في شوارع وميادين وبعض مباني المصالح الحكومية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • وتحقق الحلم.. هتافات المشجعين تهز مقاهي ومراكز شباب أسيوط

    أخبار

  • محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)

    أخبار

إعلان

0cd214b846.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب