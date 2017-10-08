عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

المنيا ـ ريمون الراوي:

توقفت الحركة المرورية تمامًا في ميدان "بالاس" وسط مدينة المنيا، بسبب احتشاد آلاف المواطنين للاحتفال بفوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي وتأهله لكأس العالم.

وشكل الشباب مسيرة وطنية في حب مصر حملت أعلام مصر، ومنعت السيارات من المرور إلا من أسفل العلم، ولم تستثن حتى سيارات الشرطة.

وفي السياق، كثفت سيارات الكشف عن المفرقعات من تواجدها بأماكن الاحتفالات، كما انطلقت الزغاريد وتعالت الشماريخ في جميع شوارع المدن، ورفع الشباب والفتيات الأعلام وطافوا بها شوارع المدينة.

وشهدت جامعة المنيا أفراحًا عارمة، حيث أكتظ الحرم بالطالبات اللاتي أخذن يرددن هتاف "تحيا مصر"، وسجد الطلاب شكرًا لله على الفوز المستحق.

وحرص الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، على مشاهدة المبارة رفقة الطلاب أمام شاشة عملاقة وضعت داخل الحرم الجامي، كما شارك الجميع فرحتهم بالانتصار.

وفي قرى المحافظة، أطلق العديد من الأهالي الأعيره النارية في الهواء ابتهاجًا بالفوز، ووزع الشباب الحلوى والمشروبات على الأطفال بالشوارع، فيما طافت مسيرات بالدراجات البخارية والتوك توك والتروسيكلات شوارع القرى.

وشهد كورنيس مدينة المنيا احتفالات عارمة، وانطلقت الأغاني الوطنية في شوارع وميادين وبعض مباني المصالح الحكومية.​