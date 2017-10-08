بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

دمياط – محمد إبراهيم:

احتفل الآلاف من أهالي محافظة دمياط بفوز المنتخب المصري على الكونغو بهدفين مقابل هدف، وصعوده إلى بطولة كأس العالم بعد غياب استمر 27 عامًا.

وانطلقت سيارات تجوب شوارع مدينة رأس البر تحمل أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية، كما احتشد المئات في الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للاحتفال بالفوز الثمين، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي مركز شباب دمياط، رفع الأهالي صور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب وابن مركز كفر البطيخ، احتفاءً بدوره في الفوز الذي حققه الفريق اليوم، في الوقت الذي وزع فيه عدد من الأهالي بمنطقة الشهابية، الحلويات على المارة.