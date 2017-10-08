بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم
بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم
09:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)
دمياط – محمد إبراهيم:
احتفل الآلاف من أهالي محافظة دمياط بفوز المنتخب المصري على الكونغو بهدفين مقابل هدف، وصعوده إلى بطولة كأس العالم بعد غياب استمر 27 عامًا.
وانطلقت سيارات تجوب شوارع مدينة رأس البر تحمل أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية، كما احتشد المئات في الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للاحتفال بالفوز الثمين، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي مركز شباب دمياط، رفع الأهالي صور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب وابن مركز كفر البطيخ، احتفاءً بدوره في الفوز الذي حققه الفريق اليوم، في الوقت الذي وزع فيه عدد من الأهالي بمنطقة الشهابية، الحلويات على المارة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وتحقق الحلم.. هتافات المشجعين تهز مقاهي ومراكز شباب أسيوط
-
محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم
-
حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)
-
حلم المنتخب.. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر
إعلان
إعلان