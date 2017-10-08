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بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

09:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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عفوًا.. ميدان

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عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

دمياط – محمد إبراهيم:

احتفل الآلاف من أهالي محافظة دمياط بفوز المصري على الكونغو بهدفين مقابل هدف، وصعوده إلى بطولة بعد غياب استمر 27 عامًا.

وانطلقت سيارات تجوب شوارع مدينة رأس البر تحمل أعلام وسط الأغاني الوطنية، كما احتشد المئات في الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للاحتفال بالفوز الثمين، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي مركز شباب دمياط، رفع الأهالي صور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب وابن مركز كفر البطيخ، احتفاءً بدوره في الفوز الذي حققه الفريق اليوم، في الوقت الذي وزع فيه عدد من الأهالي بمنطقة الشهابية، الحلويات على المارة.

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مصراوي Masrawy

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