أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وتحقق الحلم.. هتافات المشجعين تهز مقاهي ومراكز شباب أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وتحقق الحلم.. هتافات المشجعين تهز مقاهي ومراكز شباب أسيوط

09:17 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 18 صورة

    26d4d54127.jpg

  • عرض 18 صورة

    28bf603a55.jpg

  • عرض 18 صورة

    eeb97c1e3f.jpg

  • عرض 18 صورة

    8ef8a6cc76.jpg

  • عرض 18 صورة

    e7fd2d0f28.jpg

  • عرض 18 صورة

    3c640839e7.jpg

  • عرض 18 صورة

    92775c51b9.jpg

  • عرض 18 صورة

    e62a58b8e3.jpg

  • عرض 18 صورة

    a34d5296c1.jpg

  • عرض 18 صورة

    77a6227d84.jpg

  • عرض 18 صورة

    705db62f60.jpg

  • عرض 18 صورة

    b2fe430f7e.jpg

  • عرض 18 صورة

    1fc2ef2f09.jpg

  • عرض 18 صورة

    0e175cfeff.jpg

  • عرض 18 صورة

    b0001b3efc.jpg

  • عرض 18 صورة

    9a15d80940.jpg

  • عرض 18 صورة

    ba88b18679.jpg

  • عرض 18 صورة

    ac489008ac.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

الألبوم التالى

بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

أسيوط – أسامة صديق:

تعالت هتافات الجماهير المتابعة لمباراة والكونغو، فور إحراز اللاعب محمد صلاح، الهدف الثاني ليعلن فوز مصر وصعودها لكأس العالم.

وامتلأت مقاهي ونوادي ونقابات أسيوط عن آخرها لمشاهدة المباراة، وظهرت تلك الأماكن للمرة الأولى منذ سنوات كاملة العدد، كما شهد 13 مركز شباب، تواجد الآلاف لمتابعة المباراة بالمجان.

كان محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أعلن قبل ساعات، فتح مراكز شباب "مدينة الغنايم، حي بحري، المشايعة، دير الجنادلة، شباب الدوينة، مدينة القوصية، مدينة ساحل سليم، العقال البحري، ناصر، درنكة، الدوير، مدينة صدفا، الفتح، بني مر، الواسطى) بالإضافة إلى نوادي (الغنايم والبداري والقوصية وأبو تيج وساحل سليم) لبث تلك المباراة التاريخية عبر شاشات عرض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عفوًا.. ميدان "بالاس" في المنيا مغلق للاحتفال (صور)

    أخبار

  • بالصور - وتحقق الحلم.. أهالي دمياط يحتفلون بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" (صور)

    أخبار

إعلان

03bb256517.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب