وتحقق الحلم.. هتافات المشجعين تهز مقاهي ومراكز شباب أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

تعالت هتافات الجماهير المتابعة لمباراة مصر والكونغو، فور إحراز اللاعب محمد صلاح، الهدف الثاني ليعلن فوز مصر وصعودها لكأس العالم.

وامتلأت مقاهي ونوادي ونقابات أسيوط عن آخرها لمشاهدة المباراة، وظهرت تلك الأماكن للمرة الأولى منذ سنوات كاملة العدد، كما شهد 13 مركز شباب، تواجد الآلاف لمتابعة المباراة بالمجان.

كان محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أعلن قبل ساعات، فتح مراكز شباب "مدينة الغنايم، حي بحري، المشايعة، دير الجنادلة، شباب الدوينة، مدينة القوصية، مدينة ساحل سليم، العقال البحري، ناصر، درنكة، الدوير، مدينة صدفا، الفتح، بني مر، الواسطى) بالإضافة إلى نوادي (الغنايم والبداري والقوصية وأبو تيج وساحل سليم) لبث تلك المباراة التاريخية عبر شاشات عرض.