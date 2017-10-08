تشغيل مترو الأنفاق ساعة إضافية احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم

كتب - عبد الله قدري:

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مد فترة تشغيل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة ساعة إضافية لتصبح حتى الساعة الثانية صباحًا، احتفالًا بتأهل مصر لمونديال روسيا 2018.

جاء ذلك عقب فوز مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، لتضمن التأهل لمونديال روسيا 2018.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر اقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.