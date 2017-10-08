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بعد التأهل لكأس العالم..​السيسي​: "تحيا مصر"

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مصراوي Masrawy

بعد التأهل لكأس العالم..​​: "تحيا "

09:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بفوز الوطني وتأهله رسمياً إلى نهائيات قائلًا: "أتوجه بالتحية والتقدير لرجال المنتخب الوطني على الأداء البطولي وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم".

وقال الرئيس: "كما أتوجه بالتهنئة لجموع الشعب المصرى العظيم على هذا الفوز الذى تحقق بعد أن تعالت الصيحات والهتاف بكلمة #تحيا_مصر مع تمنياتى بالنصر الدائم لبلدنا الحبيب".

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر اقامتها في ، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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مصراوي Masrawy

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