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السيسي يهنئ الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم.. ويستقبل المنتخب غداً

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مصراوي Masrawy

يهنئ الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم.. ويستقبل غداً

09:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

السيسي يهنئ الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم.. ويستقبل المنتخب غداً

السيسي

القاهرة - مصراوي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات المقرر إقامتها العام المقبل في .

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي منذ قليل، إن الرئيس السيسي يعرب في هذه المناسبة عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، فى الوصول لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب المصري العظيم.

كما توجه الرئيس بتحية تقدير للجماهير المصرية التي قدمت نموذجاً رائعاً في مساندة منتخبها، ووقوفها بجانبه وتشجيعه بصورة مثالية، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز، وبما يعكس حضارة الشعب المصري وتاريخه العريق.

وأكد الرئيس أن لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء جهازه الفني قدموا مثلاً متميزاً لقدرة أبناء هذا الشعب وشبابه في تحقيق الإنجازات بالصبر والمثابرة، وننتظر منهم المزيد من النجاحات والإنجازات لرفع اسم عالياً.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب باكر.

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مصراوي Masrawy

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