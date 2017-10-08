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منتخب صلاح يكتب نهاية «سنوات الكور الضائعة».. مصر في المونديال

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منتخب صلاح يكتب نهاية «سنوات الكور الضائعة».. مصر في المونديال منتخب صلاح يكتب نهاية «سنوات الكور الضائعة».. مصر في المونديال

التحرير

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تأهل منتخب رسميًا إلى  بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018.

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سجل النجم محمد صلاح هدفى الفراعنة في الدقيقتين 71،و 95، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة انفرد منتخبنا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

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التحرير

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