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محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

09:11 م الأحد 08 أكتوبر 2017

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح وشعب والجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم واللاعبين والمنظومة الرياضية في مصر بالكامل بمناسبة الصعود لنهائيات 2018.

وأشاد الغضبان، في بيان له عقب تأهل لنهائيات كأس العالم، بالروح الرياضية والإرادة القوية للاعبي المنتخب لتحقيق الفوز وإسعاد أكثر من 90 مليون، مؤكدًا أن هذا التأهل المستحق أعاد لمصر ريادتها الرياضية على المستوى الدولي.

وأكد المحافظ على أن هذا الإنجاز يضاف إلى منظومة ومسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر الفترة الحالية في شتى المجالات.​

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