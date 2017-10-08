محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم واللاعبين والمنظومة الرياضية في مصر بالكامل بمناسبة الصعود لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأشاد الغضبان، في بيان له عقب تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم، بالروح الرياضية والإرادة القوية للاعبي المنتخب لتحقيق الفوز وإسعاد أكثر من 90 مليون، مؤكدًا أن هذا التأهل المستحق أعاد لمصر ريادتها الرياضية على المستوى الدولي.

وأكد المحافظ على أن هذا الإنجاز يضاف إلى منظومة ومسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر الفترة الحالية في شتى المجالات.​