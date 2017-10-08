​وزير الخارجية يلتقي نظيره السيراليوني للتنسيق على دعم "خطاب" في اليونسكو

القاهرة- أ ش أ:

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بباريس مع وزير خارجية سيراليون رئيس اللجنة الوزارية الأفريقية للترشيحات بالإتحاد الأفريقي ، بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري عقد اللقاء بحضور رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي في إطار تنسيق الموقف الموحد الداعم لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب الى منصب مدير عام اليونسكو.

وأضاف أن وزير خارجية سيراليون حضر خصيصا الى باريس لمتابعة الإتصالات وحشد الدعم الأفريقي للمرشحة الأفريقية المصرية بإعتباره رئيس اللجنة الوزارية بالإتحاد الأفريقي.

وأكد أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي يضطلع به المسؤولان الأفريقيان لدعم الوزيرة مشيرة خطاب ، واتفق معهما علي مواصلة التنسيق والتشاور خلال جولات الإنتخابات التي ستبدأ غدا الإثنين.

وأشار إلى أهمية أن تجتمع المجموعة الأفريقية باليونسكو علي مدار الساعة خلال الأيام القادمة لتأمين إستمرار الدعم الأفريقي خلال مختلف مراحل وجولات الإنتخابات.

وأكد شكري أن التضامن الأفريقي هو عنصر الدعم الأساسي الذي من شأنه أن يحقق الهدف المطلوب بفوز المرشحة الأفريقية المصرية.