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​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب

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مصراوي Masrawy

​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة

08:54 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

​بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب

الألبوم التالى

​بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب

كتب- محمد قاسم:

احتشد عشرات الطلاب في صالة المشاهدة بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة، لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب الكونغو.

وحضر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وسط الطلاب.

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مصراوي Masrawy

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