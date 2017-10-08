​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب

​بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب

كتب- محمد قاسم:

احتشد عشرات الطلاب في صالة المشاهدة بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة، لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب الكونغو.

وحضر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وسط الطلاب.