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وزير الري: كرة القدم توحد المصريين.. و100 مليون ينتظرون فوز المنتخب

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مصراوي Masrawy

وزير الري: كرة القدم توحد المصريين.. و100 مليون ينتظرون فوز

08:24 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير الري: كرة القدم توحد المصريين.. و100 مليون ينتظرون فوز المنتخب

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- عمرو علي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن كرة القدم قربت المصريين ووحدت صفهم من جديد، مضيفًا أن جميع الحاضرين نسوا انتمائتهم لتشجيع منتخب .

وتمنى عبدالعاطي، فوز المنتخب والوصول لكأس العالم بعد غياب 27 عام.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات لمصراوي: "الجميع ينتظر تحقيق الحلم الغائب والذي طال انتظاره.. الناس محتاجة تفرح".

وأشار إلى أن 100 مليون مصري ينتظروا صافرة النهاية للاحتفال بوصول منتخبهم إلى مونديال للبطولة.

واحتشد الآلاف من المشجعين في المركز الأوليمبي بالمعادي، حاملين أعلام مصر.

وحضر عدد من المسئولين أبرزهم: الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وأشرف البكري، رئيس قطاع المشروعات بالبنك الأهلي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعمر فكري رئيس حي البساتين، والمطربة مها قدري.

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مصراوي Masrawy

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