البابا تواضروس: نترقب جهود إعادة رفات 21 شهيدًا قبطيًا من ليبيا

القاهرة- أ ش أ:

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه يتابع جهود إعادة رفات 21 شهيدًا من المصريين المسيحيين قتلهم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان مساء اليوم الأحد-، "يتابع البابا تواضروس الثاني الأخبار التي صرح بها المسؤولون الليبيون بخصوص حادث الشهداء الأقباط المصريين والعثور على مقبرتهم".

وأضاف البيان: "تتواصل الكنيسة مع وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري بليبيا وكافة المختصين والجهود المبذولة لاستعادة رفاتهم بكل كرامة تمهيدا لوضعها في الكنيسة التي تحمل اسمهم في قرية العور بايبراشية سمالوط بالمنيا".