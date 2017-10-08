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البابا تواضروس: نترقب جهود إعادة رفات 21 شهيدًا قبطيًا من ليبيا

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس: نترقب جهود إعادة رفات 21 شهيدًا قبطيًا من ليبيا

08:20 م الأحد 08 أكتوبر 2017

البابا تواضروس: نترقب جهود إعادة رفات 21 شهيدًا قبطيًا من ليبيا

البابا تواضروس

القاهرة- أ ش أ:

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه يتابع جهود إعادة رفات 21 شهيدًا من المصريين المسيحيين قتلهم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان مساء اليوم الأحد-، "يتابع البابا تواضروس الثاني الأخبار التي صرح بها المسؤولون الليبيون بخصوص حادث الشهداء الأقباط المصريين والعثور على مقبرتهم".

وأضاف البيان: "تتواصل الكنيسة مع وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري بليبيا وكافة المختصين والجهود المبذولة لاستعادة رفاتهم بكل كرامة تمهيدا لوضعها في الكنيسة التي تحمل اسمهم في قرية العور بايبراشية سمالوط بالمنيا".

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