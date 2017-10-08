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​بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب

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مصراوي Masrawy

​بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة

08:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب

الألبوم التالى

​بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب

كتب- عمرو علي:

احتشد الآلاف من المشجعين في المركز الأوليمبي بالمعادي، حاملين أعلام .

وأطلق المشجعون الصافرات وسط تشجيع حماسي يهز أرجاء المدرجات.

وحضر عدد من المسئولين أبرزهم: الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وأشرف البكري، رئيس قطاع المشروعات بالبنك الأهلي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعمر فكري رئيس حي البساتين، والمطربة مها قدري.

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