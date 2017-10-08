بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب
بالصور- الآلاف يحتشدون بالمركز الأوليمبي في المعادي لمؤازرة المنتخب
08:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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بالصور- رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب في مشاهدة مباراة المنتخب
كتب- عمرو علي:
احتشد الآلاف من المشجعين في المركز الأوليمبي بالمعادي، حاملين أعلام مصر.
وأطلق المشجعون الصافرات وسط تشجيع حماسي يهز أرجاء المدرجات.
وحضر عدد من المسئولين أبرزهم: الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وأشرف البكري، رئيس قطاع المشروعات بالبنك الأهلي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعمر فكري رئيس حي البساتين، والمطربة مها قدري.
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