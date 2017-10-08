​قوافل ثقافية تجوب المدارس لتنمية مهارات التلاميذ

القاهرة- أ ش أ:

شهد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع، اليوم الأحد، برنامج القوافل الثقافية بمدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية، التابعة لإدارة عابدين التعليمية، استكمالًا لمسيرة القوافل الثقافية التي أطلقها المجلس للمدارس الأسبوع الماضي تحت عنوان "البراعم أمل الوطن"، بالتعاون مع المجلس القومي لثقافة الطفل ووزارة التربية والتعليم، وتضم المدرسة براعم الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن برنامج القافلة العديد من الفعاليات لرفع الوعي وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها: ورش رسم وتلوين، وعرض لمسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وفقرات الساحر للفنان نبيل بركات، إلى جانب تقديم مسرحية بعنوان "ماما جيهان" من إعداد وإخراج مجموعة من مشرفي المدرسة.

ويساهم في تنظيم المبادرة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، إذ يقومان بإهداء الأطفال عدد من إصداراتهما.

جدير بالذكر أن أولى محطات القوافل الثقافية انطلقت الأحد الماضي بمدرسة زين العابدين الابتدائية بإدارة السيدة زينب التعليمية، وشملت مجموعة من الفنون المختلفة، منها: ورش للفنون التشكيلية، وورش حكي تدور حول الوطن والانتماء وحق الطفل في الحصول على حقوقه الثقافية والفنية والترفيهية تحت شعار "أعرف وأطلب حقك".

وتضمنت مسابقات ثقافية وفنية ومسرحيات للأطفال وعرض أراجوز، وقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة مرفت مرسي بإهداء الأطفال مجموعة من المؤلفات والقصص الصادرة عن المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب.

واختتمت الفعاليات بعرض الليلة الكبيرة أشعار صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي الذي تقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ثم لقاء مفتوح مع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.