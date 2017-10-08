السفارة الأمريكية تؤازر المنتخب: ""‏شدوا حيلكوا يا فراعنة"

القاهرة- أ ش أ:

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تشجيعها لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الكونغولي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا ٢٠١٨.

وكتبت السفارة - فى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مساء اليوم الأحد - "‏شدوا حيلكوا يا فراعنه. ‫#المونديال_يامنتخبنا‬".

كما عبرت السفارة الفرنسية - على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وفى مبادرة لمساندة مصر في المباراة الفاصلة على طريق المونديال -عن تشجيعها للفراعنة.