السفارة الأمريكية تؤازر المنتخب: ""شدوا حيلكوا يا فراعنة"
السفارة الأمريكية تؤازر المنتخب: ""شدوا حيلكوا يا فراعنة"
07:29 م الأحد 08 أكتوبر 2017
منتخب مصر
القاهرة- أ ش أ:
أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تشجيعها لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الكونغولي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا ٢٠١٨.
وكتبت السفارة - فى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مساء اليوم الأحد - "شدوا حيلكوا يا فراعنه. #المونديال_يامنتخبنا".
كما عبرت السفارة الفرنسية - على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وفى مبادرة لمساندة مصر في المباراة الفاصلة على طريق المونديال -عن تشجيعها للفراعنة.
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