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السفارة الأمريكية تؤازر المنتخب: ""‏شدوا حيلكوا يا فراعنة"

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية تؤازر : ""‏شدوا حيلكوا يا فراعنة"

07:29 م الأحد 08 أكتوبر 2017

منتخب

القاهرة- أ ش أ:

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تشجيعها لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الكونغولي في التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠١٨.

وكتبت السفارة - فى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مساء اليوم الأحد - "‏شدوا حيلكوا يا فراعنه. ‫#المونديال_يامنتخبنا‬".

كما عبرت السفارة الفرنسية - على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وفى مبادرة لمساندة مصر في المباراة الفاصلة على طريق المونديال -عن تشجيعها للفراعنة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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