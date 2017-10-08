"أمن الدولة" تنتهي من التحقيق مع شاب بتهمة رفع "علم المثليين"

كتب - طارق سمير:

انتهت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، من التحقيق مع "أحمد،ع" في واقعة رفع علم المثليين "الرينبو" بحفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع قبل الماضي.

وقال عمرو محمد دفاع المتهم في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن النيابة ناقشته في الاتهامات الموجهة لها، والتحريات الواردة بشأن الواقعة، وتم ترحيله لسجن القناطر، مشيرًا إلى أنه سيعرض على النيابة يوم 15 أكتوبر المقبل، لنظر تجديد حبسها.

كانت النيابة، أمرت الإثنين الماضي، بحبس كل من "أ.ع"، و"س.ح" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة رفع "علم الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي".

وألقت قوات الأمن -في وقت سابق- القبض على المتهم الأول بمحل سكنه بمحافظة دمياط، والثانية بمنزلها بمنطقة السيدة زينب.

وأكد المحامي عمرو محمد، أن النيابة أسندت للمتهم الأول تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية.

ولفت إلى أن 3 اتهامات أسندت للمتهمة الثانية وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال"، ورفع بعض المشاركين "علم المثليين" به.