اعتقال شقيق مهاجم محطة قطارات مارسيليا في تهم إرهاب بإيطاليا

روما - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الإيطالية اليوم الأحد أن شقيق رجل قتل امرأتين في محطة قطارات بمدينة مارسيليا الفرنسية، اعتقل في إيطاليا على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.

واعتقل أنيس حناشى (25 عامًا) يوم السبت في مدينة فيرارا شمالي البلاد بناء على أمر اعتقال صدر من فرنسا. ويشتبه في أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية والتواطؤ في الهجوم.

وقالت الشرطة إنها ستصدر مزيدا من التفاصيل الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش) خلال مؤتمر صحفي غدا الاثنين.

وكان شقيق أنيس حناشى ، أحمد، قد قتل بالرصاص بعدما طعن امرأتين في محطة قطارات سانت تشارلي في مارسيليا في أكتوبر. وقد صاح قائلا "الله أكبر" بالعربية، بحسب شهود عيان. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وقبل انتقاله إلى فرنسا، عاش احمد حناشى في بلدة أبريليا الإيطالية (حوالى 50 كم جنوبي روما) حيث تزوج من سيدة إيطالية. تم انفصل الزوجان في عام 2014، وفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية متعددة.