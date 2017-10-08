زعيم شيعي: كركوك مدينة عراقية ومستعدون للقتال دفاعا عنها

العراق - (د ب أ ):

أعلن زعيم فصيل مسلح شيعي، اليوم الأحد ، أن كركوك مدينة عراقية ومستعدون للقتال دفاعا عنها.

وقال الشيخ قيس الخزعلي، زعيم فصيل حركة عصائب أهل الحق، في تجمع جماهيري في مدينة النجف (18كم جنوبي بغداد) إن "محاولة تقسيم العراق هي مشروع إسرائيلي لمشاغلتنا ، ومن منطلق القوة ومن منطلق حب الوطن، نجدد بأن كركوك مدينة عراقية ومستعدون للقتال دفاعا عنها وكذلك سهل نينوى وسنجار وتلعفر وربيعة".

وأضاف أن "الحشد لن يمنعه أحد من دخول أي منطقة عراقية وسيأتي يوم قريب يدخل كركوك مع الجيش والمناطق المتنازع عليها، وأن هناك من يحاول الآن إثارة فتنة قومية ولن نسمح بالصدام بين العرب والكرد والاعتداء على الكرد اعتداء علينا".

وتابع أن "المعركة بين من يحاول المحافظة على وحدة العراق وبين ثلة تحاول أن تخدع الشعب الكردي، وأن موضوع المناطق المتنازع عليها يختلف لأنه من حق الحكومة العراقية نشر قواتها الاتحادية فيها بحسب الدستور وأي قوة تقف في وجه القوات العراقية تواجه بالضرب".

ولدى فصيل حركة أهل الحق قوات في الحشد الشعبي التي تقاتل حاليا في إطار عملية تحرير الحويجة من سيطرة داعش جنوب غربي كركوك.