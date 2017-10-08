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حزب الله: دعوة وزير سعودي لتحالف دولي ضدنا "إيجابية"

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مصراوي Masrawy

حزب الله: دعوة وزير سعودي لتحالف دولي ضدنا "إيجابية"

08:18 م الأحد 08 أكتوبر 2017

حسن نصرالله

بيروت - (د ب أ):

رد الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصرالله، على دعوة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان إلى تشكيل تحالف دولي ضد "حزب الله"، قائلا إنها "إيجابية" وتمثل اعترافا سعوديا بـ "قوة حزب الله الإقليمية".

وكان السبهان قد نشر تغريدة قال فيها: "العقوبات الأمريكية ضد الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان (في إشارة إلى حزب الله) جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي."

وتعليقا على هذه التغريدة قال نصر الله ، في كلمة القاها خلال مراسم تأبين لأحد قادته ، نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "عندما قرأت تصريح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان وجدت فيه إيجابيات مهمة: الأولى أنه مُسلّم أن العقوبات ليست هي الحل وبالتالي لا يمكن الرهان عليها، ثانياً أنه يعترف بأن حزب الله هو قوة إقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته إلا بتحالف دولي صارم".

وأضاف: "هذا يعني أن الذهاب إلى تحالفات لبنانية لمواجهة حزب الله غير مجد، حزب الله أكبر من أن يواجهه السبهان بتحالف محلي، وهو يعرف أن حكام لا يستطيعون القيام بأي شيء مع حزب الله ولذلك هو بحاجة إلى تحالف دولي. وحجة السبهان المحافظة على الامن والسلام الإقليمي".

ورأى نصرالله أن "الأمن والسلام الإقليمي يعني أن تبقى السعودية على جنب لأن تدخل السعودية وأميركا في المنطقة هو الذي يخربها".

وأشار الى أن "حزب الله هو من جملة العوامل التي تحقق الأمن والسلام الإقليمي التي تهدده السعودية وإسرائيل ومن خلفهما أمريكا".

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