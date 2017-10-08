المالكي :لاقيمة للحوار مع كردستان مع بقاء نتائج الاستفتاء

بغداد - (د ب أ)

صرح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، أنه لاقيمة للحوار مع إقليم كردستان مع بقاء الاستفتاء الشعبي.

وجدد المالكي، خلال اجتماعه اليوم بسفير الولايات المتحدة دوجلاس آلان "رفض الاستفتاء ونتائجه لكونه مخالفا للدستور".

وقال " نحن ندعم الحوار غير المشروط لكن بعد أن يلغى الاستفتاء لأن لا قيمة للحوار مع بقاء الاستفتاء، وأن التهدئة أو الدعوة للحوار على حساب تجاوز الدستور والتمدد على أراضي المكونات الأخرى لن يحل المشكلة بل سيعقدها لذلك يجب الغاء كل ما هو غير شرعي ".

من جانبه اكد السفير الامريكي "دعم الولايات المتحدة للعراق وحرصها على وحدته وسلامة أراضيه".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد وصل اليوم الأحد إلى اربيل في اطار مساع لحلحلة مسائل الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقليم التي تفاقمت بعد اجراء الاستفتاء الشعبي لانفصال الاقليم عن العراق.