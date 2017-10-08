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الجبوري وبرزاني يبحثان تجاوز الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

الجبوري وبرزاني يبحثان تجاوز الأزمة بين الاتحادية وإقليم كردستان

08:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الجبوري وبرزاني يبحثان تجاوز الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأحد، جميع الاطراف السياسية في العراق إلى الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على إنهاء وجود الإرهاب بشكل كامل وغلق كل السبل التي يمكن الولوج من خلالها بما فيها الخلافات السياسية ومنح جميع العراقيين حقوقهم ضمن مبدأ العدالة والمساواة.

وشدد الجبوري، خلال اجتماعه اليوم برئيس اقليم كردستان مسعود برزاني في اربيل "على ضرورة التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام إلى الدستور، فهو الفيصل في كل الأزمات ومعالجة الأمور التي أدت إلى تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف وأهمية الحفاظ على استمرار عمل المؤسسة التشريعية بمشاركة الجميع واحترام توجهها".

وحث الجبوري "جميع الأطراف على الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على إنهاء وجود الإرهاب بشكل كامل وغلق كل السبل التي يمكن الولوج من خلالها بما فيها الخلافات السياسية ومنح جميع العراقيين حقوقهم ضمن مبدأ العدالة والمساواة وتسخير كل الطاقات والامكانيات لتفعيل التنمية الاقتصادية والاهتمام بالجانب الخدمي والمعيشي لكل أبناء الشعب في كل المناطق".

واوضح بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي أن الجبوري وبرزاني تناولا "موضوع الاستفتاءفي اقليم كردستان والسبل التي يمكن اعتمادها لتجاوز ماحصل، وتحديدا في المناطق المتنازع عليها ومواقف الأطراف المحلية والدولية والاجراءات التي تم اتخاذها بما يجسد مبدأ وحدة العراق الاتحادي والانطلاق من الدستور".

وأكد الطرفان على" أهمية الشراكة واحترام أسسها والحرص على المصالح الشاملة والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد وكان لرئيس الاقليم رأي بخصوص الاستفتاء والمرحلة القادمة وانهاء الأزمة ".

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا"تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 ايلول/سبتمبر الماضي ودخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف، مما يهدد أمن واستقرار العراق كدولة، ومن اجل إعادة جميع الأطراف الى البحث عن مخرج وانهاء حالة القطيعة بين المركز والاقليم وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد وصل اليوم إلى اربيل في اطار مساع لحلحلة مسائل الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقليم التي تفاقمت بعد اجراء الاستفتاء الشعبي لانفصال الاقليم عن العراق.

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