كوريا الجنوبية: جاهزون لتطوير "قنبلة تعتيم" لشل أنظمة الطاقة في بيونج يانج

سول - أ ش أ

قالت مصادر عسكرية بالجيش الكوري الجنوبي، إن سول أمنت تقنيات لصنع قنبلة جرافيت غير قاتلة تستطيع أن تشل أنظمة الطاقة لدى كوريا الشمالية في حالة وقوع حرب.

وأضاف مصدر عسكري، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، "وفرت وكالة تنمية الدفاع كل التقنيات اللازمة لتطوير قنبلة جرافيت وهي في المرحلة التي يمكننا فيها بناء القنابل في أي وقت".

وطورت وكالة تنمية الدفاع الكورية الجنوبية قنبلة الجرافيت - أو "قنبلة التعتيم" - كجزء أساسي من برنامج سول الوقائي ضد الضربات المعروفة بـ"سلسلة القتل"، وهي تعمل عن طريق نشر شعيرات كربون الجرافيت المعالجة كيميائيًا على المرافق الكهربائية لخلق ماس كهربائي وتعطيل شبكة الكهرباء.

وغالبًا ما يُشار إلى القنبلة بأنها "قنبلة ناعمة" حيث إنها تؤثر فقط على أنظمة الطاقة الكهربائية المستهدفة. واستخدمت الولايات المتحدة هذه القنبلة لأول مرة ضد العراق في حرب الخليج 1990 - 1991 كما استخدم حلف الشمال الأطلسي "الناتو" القنبلة ذاتها ضد صربيا في عام 1999.