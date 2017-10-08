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إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حريق هائل غرب موسكو

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مصراوي Masrawy

إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حريق هائل غرب موسكو

08:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017

إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حريق هائل غرب موسكو

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أجلت قوات الطوارئ الروسية 3 آلاف شخص من المجمع التجاري "سينديكا" الواقع شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، جراء حريق هائل غطى مساحة قدرها 55 ألف متر مربع.

وذكرت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو - حسبما أفادت قناة " اليوم"، اليوم الأحد - أن الحريق تسبب بانهيار سقف المجمع، الذي يعد أحد أكبر المراكز لتجارة مواد البناء والتشطيب في موسكو، على مساحة 300 ألف متر مربع.

ويعمل نحو 100 رجل إطفاء على إخماد الحريق، الذي صُنف على أنه فئة ثالثة، إضافة إلى 3 مروحيات و8 فرق من خدمة الحماية من الغاز والدخان.

ويقع مجمع "سينديكا" في طريق موسكو الدائري، ويتكون من طابقين بإجمالي مساحة تزيد على 130 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1200 محل تجاري ومنطقة لمطاعم الوجبات السريعة.

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