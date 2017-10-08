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واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

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مصراوي Masrawy

واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

08:06 م الأحد 08 أكتوبر 2017

واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

السفارة الأمريكية في أنقرة

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن تعليقها "بأثر فورى " لكل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا من أجل "إعادة تقييم التزام التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت الأسبوع الماضي عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال موظف في قنصليتها باسطنبول، رافضة الاتهامات التي وجهت إليه. والموظف هو مواطن تركي وهو ثاني موظف محلي يتم اعتقاله في تركيا خلال هذا العام.

كما انتقد البيان الأمريكي أيضا "تسريبات من مصادر في الحكومة التركية يبدو أنها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام بدلا من محكمة قانون". وتسببت تلك الخطوة في تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت وسائل الإعلام التركية قد انتشرت بها معلومات حول الموظف. وقالت التقارير الإعلامية إن الموظف اعتقل لقيامه بالتجسس، وأضافت أنه مرتبط بأتباع فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة الذي يعد من ألد خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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